ليبرمان يجري تغييرات بقيادات الجيش ويقر تعينات جديدة

بيت لحم/PNN/ اقر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، تعيينات جديدة لقيادة الجيش بناءًا على توصية من رئيس الأركان غادي إيزنكوت.

وبحسب موقع “واللا” العبري، فإنه تم تعيين قائد الاستخبارات العسكرية الجنرال هيرتسي هيلفي قائدا للمنطقة الجنوبية بدلا من إيال زامير.

كما تقرر تعيين الضابط دافيد شابيرا قائدا للواء الضفة الغربية بدلا من قيادته لكتيبة شمشون حيث كان حينها مسؤولا مباشرا عن الجندي ألئيور أزريا الذي قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بعد إصابته.

ومن المقرر أن يستلم القيادات الجديدة للجيش مناصبهم بداية العام المقبل، علما بأن هناك العديد من التغييرات في مناصب أخرى.

تعيينات جديده فى المستويات العليا لجيش الإحتلال:

*تعيين هرتسى هليفى قائدا للمنطقه الجنوبيه بدلا من الاستخبارات.

*تعيين تمير هيمان قائدا للإستخبارات بدلا من قيادة فيلق الشمال والكليات العسكرية..

*تعيين نداف فدان مسؤولا لقسم الإتصالات والدفاع السيبرانى فى القياده المركزية.

*تعيين أهارون هليو قائد عمليات اللواء والنقل والإمداد.

*تعيين إيتسك ترجمان رئيس التكنولوجيا الجديدة والخدمات اللوجستية.

*تعيين ليئور كرملى رئيس شعبة الاتصالات والدفاع السيبرانى بدلاً من نداف فدان.

* تعيين موتى بروخ قائدا للتدريب والسيطره الأركان العامة فى قوات المشاة.

*تعيين ديفيد شبيرا قائد لواء بنيامين فى الضفه المحتلة.