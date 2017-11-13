هارتس :اسرائيل تقرر منع دخول 20 برلماني اوروبي لاراضيها واراضي السلطة بحجة دعمهم للمقاطعة

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم منع دخول عشرين نائب في البرلمان الاوروبي ورؤوساء بلديات فرنسية من الدخول اليها او الى الاراضي الفلسطينية بحجة انهم يدعمون حملات المقاطعة الدولية ضدها في اوروبا.

وبحسب صحيفة هارتس الاسرائيلية فقد قرر وزير الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي و ما يسمى الامن الداخلي جلعاد اردان دخول الوفد الاوروبي بسبب مواقفه المعادية لاسرائيل على حد قولهما.

وقال درعي واردان ان الغاية من زيارة الوفد المقررة الاسبوع المقبل هي زيارة الارهابي مروان البرغوثي مما يعكس ان الوفد لا يدعم المقاطعة فقط بل يدعم الارهاب والارهابيين على حد وصفهم.

وقال اردان “لن نسمح بدخول من يدعو الى مهاجمة دولة اسرائيل بنشاط، خصوصا في ضوء طلبهم لقاء ودعم القاتل البرغوثي مما يعني انهم يدعمون الارهاب”.