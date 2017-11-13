اغلوا الكمّون واشربوه.. يحمي من السرطان وأكثر

يعد الكمون من أفضل التوابل المستخدمة في طهي الطعام، كما أنه من مكونات المطبخ التي تقدم العديد من المنافع الصحية المختلفة لجسم الإنسان، وخاصة ماء الكمون، والذي يمكن تحضيره بسهولة عن طريق غلي بعض البذور في الماء لعدة دقائق، ونظرًا لأن الكمون من النكهات المميزة واللذيدة، فلن يكون هناك أي عذر لتناوله والإستفادة من هذه العادة الصحية.

يساعد على تعزيز عملية الهضم.

يساعد على الوقاية من الجفاف.

يعزز مناعة الجسم.

علاج طبيعي للأنيميا.

ينظم ضغط الدم.

يمكن أن يساعد على فقدان الوزن.

يقلل خطر الإصابة بالسكري.

يستطيع الوقاية من السرطان.

يؤخر علامات التقدم في السن على الجلد.

تساعد على التخلص من الإنتفاخ.

يزيد إدرار حليب الأم.

يساعد في إزالة المخاط من الرئتين.

تعزيز الطاقة.

جيد للكبد.

يخفف ألم الدورة الشهرية.

يستطيع التخلص من الحبوب.

يحمي من فقدان الشعر.

يساعد على النوم بصورة أفضل.

مصدر جيد للكالسيوم.