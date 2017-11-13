تربية طولكرم تحتفل بتخريج الطلبة الملتحقين ببرنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

طولكرم/PNN- احتفلت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة طولكرم، اليوم الاثنين، ومن خلال قسم التعليم العام في المديرية، بتخريج للطلبة الذين أنهوا امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام الدراسي 2016- 2017 ، والبالغ عددهم30 طالباً وطالبة.

وثمنت مديرة التربية والتعليم في المحافظة سلام الطاهر، جهود القائمين على تنفيذ البرنامج من مدراء مراكز ومعلمين، وشكرت الدارسين لجهودهم وإصرارهم على التعلم ومواكبة تطورات الحياة من خلال التحاقهم ببرامج محو الأمية والتعليم الموازي .

وأضافت أن هذه البرامج التربوية والتي تنفذها الوزارة في جميع المحافظات تستهدف شريحة من الذين فاتتهم فرص التعليم النظامي واضطروا إلى ترك مقاعد الدراسة ولا يمتلكون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

وقالت إن حصول الدارسين على شهادات بعد سنتين دراسيتين في برنامج التعليم الموازي يؤهلهم للالتحاق بامتحان الثانوية العامة والجامعات في المستقبل.

بدورها، قالت رئيسة قسم التعليم العام في المديرية هالة عزوني، إن برنامج التعليم الموازي يخدم الطلبة المتسربين من المدارس من الفئة العمرية (13-40) سنة من الذين أنهوا الصفوف الأربعة أو الخمسة الأولى على الأقل، ويحصل الطالب في نهاية السنتين الدراسيتين على شهادة توازي الصف التاسع الأساسي، فيما يستهدف برنامج محو الأمية الطلبة الذين لا يتقنون القراءة والكتابة حيث يحصل الطلبة في نهاية السنتين الدراسيتين على شهادة تعادل شهادة الصف السادس الأساسي.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات على 24 طالبا وطالبة من برنامج محو الأمية، و6 شهادات على طلبة برنامج التعليم الموازي.