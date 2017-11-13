6 لاعبين مرشحين لخلافة بيل في ريال مدريد

مدريد/PNN-ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لبيع النجم الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الإصابات العديدة التي يتعرض لها.

وعانى بيل من إصابة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال وكان من المقرر عودته في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، لكن اللاعب تعرض لانتكاسة جديد وقد يطول غيابه لشهر إضافي.

وحددت الصحيفة المقربة من البيت الأبيض 6 أسماء يمكن لريال مدريد التوجه لضم أحدهم من أجل تعويض جاريث بيل المتوقع انتقاله لمانشستر يونايتد.

ويعد إدين هازارد نجم تشيلسي أحد الأسماء المرشحة بقوة لخلافة بيل، فهو الهدف الأول لفورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

كذلك يراقب ريال مدريد كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ديلي آلي وهاري كين نجمي توتنهام، بالإضافة إلى كيليان مبابي مهاجم موناكو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار هو الآخر على جدول أعمال ريال مدريد، لاسيما بعد الأنباء الأخيرة التي أكدت على عدم شعوره بالسعادة في باريس سان جيرمان.

المصدر: sport 360