مجمع اسعاد الطفولة يَفتتح معرض رسومات “دفء الندى الثاني” في الخليل

الخليل/PNN – افتتح مجمع اسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل اليوم الاثنين، معرض “دفء الندى الثاني” للفنانة ندى أبو هيكل، وذلك تحت رعاية رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، وكان ذلك بحضور مدير دائرة الأنشطة الثقافية والشبابية في بلدية الخليل محمود أبو صبيح والفنانة أبو هيكل ولفيف من الاهالي والمواطنين.

بدوره، رحب أبو صبيح بالحضور، مؤكداً أن بلدية الخليل تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية، من خلال مراكزها المنتشرة في كافة انحاء المدينة، مشيداً الرسومات المميزة للفنانة، لافتاً إلى أن مراكز البلدية مفتوحة لاحتضان كل الابداعات الفلسطينية.

وقالت الفنانة أبو هيكل: “من خلال رسوماتي هدفت الى تضمين المعرض لوحات رسم تحاكي التراث الفلسطيني وتجسد أحلام الطفولة والشباب وواقع شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وفي مدينة القدس خاصة”، وقد عبّرت الفنانة عن اعتزازها بالفنانين الفلسطينيين الذين ينقلون معاناة أبناء شعبهم من خلال لوحاتهم التي يرسمونها وتعرض في المعارض الدولية والمحلي، مقدمةً شكرها إلى مركز اسعاد الطفولة والبلدية الخليل على اهتمامهما في مثل هذه المعارض.