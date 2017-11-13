بركات: رغم ضمان تأهل منتخبنا نسعى للفوز لزيادة ثقة اللاعبين ومواصلة التقدم بترتيب “الفيفا”

جنين/PNN – أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عبد الناصر بركات، أن منتخبنا على تم الاستعداد لمواجهة ضيفه المالديفي في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الثلاثاء، على إستاد الجامعة العربية الأميركية، في جنين، لحساب الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال بركات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، قبيل عقد اللقاء، إن منتخبنا خاض معسكراً تدريبياً داخلياً استمر لمدة ثمانية أيام، مشيراً إلى أنه على الرغم من قصر مدة الاعداد إلا أنه عاد بالعديد من النتائج الإيجابية.

وأضاف إن قصر فترة الاستعداد كانت بهدف الحفاظ على سير منافسات دوري الوطنية موبايل للمحترفين، وكذلك بهدف فتح المجال أمام استعدادات منتخبنا الأولمبي الذي يواصل تدريبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 المقررة بداية العام القادم في الصين.

كما أكد بركات أنه حافظ بشكل كبير على تشكيلة منتخبنا الوطني الذي خاض معظم المباريات في هذه التصفيات، إلا أنه تم استدعاء بعض اللاعبين لتدعيم بعض المراكز مثل اللاعبين صالح شحادة وأحمد عوض المحترفين في الخارج، منوهاً إلى أن هناك بعض الغيابات للإصابة وأسباب أخرى، إضافة إلى اللاعبين محمود وادي ومحمد بلح المحترفين في الأردن واللذين رفضت سلطات الاحتلال منحهم تصاريح الدخول إلى المحافظات الشمالية للمشاركة في هذا اللقاء.

وأشار إلى أن الحفاظ على سلسة الانتصارات في هذه التصفيات في غاية الأهمية، كونه سيساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، إضافة إلى تحسين مركز الفدائي على سلم تصنيف المنتخبات الخاص بالفيفا.

وفي نهاية حديثه، دعا بركات الجماهير الفلسطينية إلى الزحف ملعب اللقاء ومؤازرة لاعبي الفدائي في هذه المباراة الهامة، خاصة الجماهير تعتبر عامل مساعد في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم.

من جانبه بارك قائد منتخبنا الوطني المدافع عبد اللطيف البهداري للشعب الفلسطيني ضمان تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً أن كافة اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض مجريات هذا اللقاء، وأن هدفهم إسعاد الجماهير الفلسطينية من خلال تحقيق الفوز الخامس على التوالي.

من جهته شكر المدير الفني الأسترالي للمنتخب المالديفي دارين ستيورت، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادته لوجوده في فلسطين، ومباركاً لفلسطين التأهل إلى النهائيات، مظهراً إعجابه بأداء الفدائي الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية ملفة للنظر في الآونة الأخيرة على الرغم من الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ستيورت أن هدف لاعبيه تقديم أفضل ما لديهم خلال اللقاء، وعكس صورة إيجابية عن المنتخب المالديفي قبل نهاية التصفيات، على الرغم من عدم القدرة على حجز مقعد في النهائيات نتيجة الوقوع في مجموعة صعبة.

وسبق عقد المؤتمر الصحفي إجراء الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة، والذي تناول كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المباراة بما يتوافق مع اللوائح والقوانين التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من ناحية أخرى، أجرى المنتخبان مساء اليوم، الحصة التدريبية الأخيرة لهما على استاد الجامعة الأميركية استعدادا للقائهما غداً الثلاثاء.