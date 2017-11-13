هارتس: اسرائيل ترفع حالة التأهب وتنشر المزيد من القبة الحديدية بالوسط والجنوب تحسبا للتصعيد

غزة/PNN-قالت صحيفة هاارتس العبرية ان كبار قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنوبية امر اليوم الأربعاء، قوات الجيش بالاستعداد لأي سيناريو محتمل يأتي من قطاع غزة ونشر المزيد من القبة الحديدية في الوسط والجنوب

واوضحت هاارتس أن جيش الاحتلال قد رفع حالة التأهب تحسبا من إمكانية حصول تصعيد، كما قام بـ”أعمال دفاعية على نطاق واسع”، بضمنها نشر بطاريات القبة الحديدية في مركز البلاد.

وكانت قد تصاعدت حدة التوتر مؤخرا، وهدد من يسمى “منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67″، يوآف مردخاي، بأن إسرائيل سوف تستهدف قيادة حركة الجهاد الإسلامي في حال نفذت الحركة أية عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

كما حذر مردخاي قيادة حركة الجهاد في دمشق، بداعي أنهم يتحملون المسؤولية. وأضاف أنه في حال نفذت حركة الجهاد الإسلامي أية عمليات، فإن حركة حماس تتحمل المسؤولية أيضا، وإنها ستكون هدفا لإسرائيل.

وكانت حركة الجهاد قد اعتبرت التهديدات الإسرائيلية على أنها “إعلان حرب”.

وقال ضابط كبير في الجيش كما نقل موقع “مفزاك لايف” العبري: “نحن مستعدون لأي سيناريومحتمل، وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى يشكلون تحدٍ لنا”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تحيط بمستوطنات غلاف غزة من أجل منح الثقة للمستوطنين، ومن أجل إحباط أية محاولات من المقاومة في قطاع غزة.

ولفت الضابط إلى حالة التوتر التي تسود منطقة غلاف غزة بعد تدمير الجيش النفق بخانيونس قبل قرابة أسبوعين.