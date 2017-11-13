مصرف الصفا يباشر العمل عبر نافذته المصرفية الأولى في جامعة النجاح

نابلس/PNN – استكمالاً لجهوده المبذولة في تغطية الخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة في كافة محافظات الوطن، باشر مصرف الصفا الإسلامي العمل في مدينة نابلس من خلال مكتبه في جامعة النجاح الوطنية- الحرم الجديد، حيث تم الإيذان ببدء العمل بحضور السيد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا والدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، ليكون بذلك التفرع الأول لمصرف الصفا في محافظة نابلس والثالث على مستوى الوطن وذلك بعد عام من انطلاقة المصرف، ليشكل باكورة العطاء والخدمة المصرفية الإسلامية للطلبة والأساتذة والعاملين في جامعة النجاح الوطنية.

وأكد نضال البرغوثي المدير العام للمصرف أن وجود مكتب لمصرف الصفا في جامعة النجاح يأتي تنفيذاً لاستراتيجية المصرف للمضي قُدماً في خططه التوسعية لتحقيق الشمول المالي وتقديم خدماته المصرفية الحديثة والقائمة على ضوابط الشريعة الإسلامية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. مضيفاً أن افتتاح مكتب مصرف الصفا في جامعة النجاح يأتي بعد أن تم افتتاح فرع الخليل الشهر الماضي، تنفيذاً لخطط المصرف لافتتاح فروع ومكاتب جديدة في كافة محافظات الوطن خلال العام القادم والأعوام المقبلة بإذن الله .

وأوضح البرغوثي أن قرار مصرف الصفا بأن يكون التفرع الأول له في مدينة نابلس في جامعة النجاح الوطنية مستهدفاً طلبة الجامعة والأساتذة والعاملين في الجامعة هو ترجمة لالتزامه تجاه مختلف شرائح المجتمع لاسيما شريحة الشباب والطلبة وهي الشريحة التي تتطلع إلى الخدمات الحديثة المتميزة والتي تراعي توفير الوقت والجهد عليهم، وتقديراً لانشغالات شريحة الأساتذة والعاملين في الجامعة وسعياً لتوفير خدمات مصرفية متطورة وفق أحكام الشريعة الإسلامية بحيث يتمكن الطلبة والعاملين في الجامعة من الحصول على هذه الخدمات داخل الجامعة بسهولة ويُسر.

وأشاد البرغوثي بدور الدكتور ماهر النتشة وبجهوده المبذولة في تقدم جامعة النجاح الوطنية ومساعيه للحفاظ على تميز الجامعة في المجال الأكاديمي وفي تطور البحث العلمي، حيث سعى المصرف إلى اختيار جامعة النجاح الوطنية كونها صرحاً أكاديمياً وطنياً حققت الإنجازات على المستويين الوطني والدولي، ونظراً لأهمية برامجها الأكاديمية المتميزة وللتطورات والإنجازات التي تمكنت من تحقيقها، فقد قرر المصرف أن يباشر في تقديم خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في محافظة نابلس انطلاقاً من جامعة النجاح الوطنية، مؤكداً أن مصرف الصفا سيقوم خلال أسابيع قليلة بافتتاح فرع جديد آخر في مدينة نابلس في نهاية شارع سفيان بحي البساتين، وسيعمل على افتتاح فروع أخرى في محافظات الوطن خلال الأعوام القليلة المقبلة إن شاء الله. وأردف البرغوثي أن مصرف الصفا حرص على أن تكون نابلس من أوائل المدن الفلسطينة التي يستهدفها مصرف الصفا، نظراً لأهمية هذه المدينة وعراقتها ومركزها الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوطن.

وأوضح البرغوثي أن مصرف الصفا يعكف على تقديم الدعم المطلوب لإسناد جهود التنمية المجتمعية والاقتصادية في محافظة نابلس، وذلك بالتعاون مع المحافظة والبلدية ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية والأهلية لضمان دعم ورعاية المجتمع المحلي وتمكين المؤسسات الوطنية من تقديم خدماتها للمواطنين.

بدوره أكد الدكتور ماهر النتشة على أهمية الصيرفة الإسلامية وزيادة الحاجة لها في المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي نظراً لزيادة متطلبات الحياة، وأشاد بمصرف الصفا الإسلامي وبجهوده المبذولة في توفير خدمات مصرفية إسلامية متطورة وعلى الأصول لكافة شرائح المجتمع بما فيها الطلبة والعاملين كونه المصرف الإسلامي الأول الذي يفتتح مكتباً له داخل الحرم الجامعي، وأردف النتشة أن ما يميز جامعة النجاح الوطنية أنها تسعى لتوفير تخصصات تتناسب مع احتياجات السوق، وأنها تحدت كل المعيقات لتحافظ على مستواها الأكاديمي المميز، وتهدف الجامعة أيضا إلى الإسهام الفاعل في تقدّم البحث العلمي على المستوى العالمي، وتلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، والحفاظ على الإرث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني.

وكان مصرف الصفا الإسلامي قد أطلق برنامج جود لحسابات التوفير والذي يهدف إلى مساعدة العملاء والمواطنين في ادخار أموالهم وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح البرنامج إمكانية فوز المودعين والمستثمرين في حساب “جود” بجوائز أسبوعية قيمتها 10 آلاف شيكل، إضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف شيكل في نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حصول المودعين على أرباح سنوية من خلال استثمارات متنوعة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وقام مصرف الصفا مؤخراً بتنفيذ أول توزيع لأرباح حسابات الودائع في مصرف الصفا وبنسب أرباح منافسة للسوق المصرفي الإسلامي في فلسطين.