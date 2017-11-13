زملط: لا تسوية بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة

واشنطن /PNN- قال رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، إن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وتحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني منها حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب قرارات الشرعية الدولية.

وحدد السفير زملط، خلال كلمة ألقاها في مهرجان القدس الذي نظمته الجالية الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، القدس كخط أحمر أمام أيّ مساع لتسوية سياسية للصراع العربي الإسرائيلي، قائلا: “لا تسوية بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ونقدّر دعم أشقائنا وأصدقائنا في العالم ونسعى للتنسيق مع الجميع ولكن كلمة الفصل هي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية.”

وأشار زملط إلى أن المسيرة التي بدأها القائد أبو عمّار مستمرة وأن الأجيال الفلسطينية الجديدة باقية على عهد الوحدة الوطنية والتحرير كما ظهر في مليونية غزة السبت.