الرئيس يستقبل نظيره الغيني في عمان

عمان/PNN- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره الغيني الفا عمر كوندي، والوفد المرافق له، في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الاثنين.

ووضع سيادته الرئيس الغيني في صورة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام، والمصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري، وسفير دولة فلسطين لدى غينيا ثائر أبو بكر.

وحضر اللقاء من الجانب الغيني، المستشار الخاص تيبو كامارا، والمستشار الدبلوماسي قطب مصطفى سانو، والسفير الغيني في القاهرة سوريبا كامارا، ومدير المراسم السفير مامادى سنكون كابا.