المؤسسة الأمنية وحركة فتح ولجنة العلاقات العامة يكرمون الجعبري والشعلان وحجي

بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد -احتفلت المؤسسة الأمنية وإقليم بيت لحم ولجنة العلاقات العامة، يوم أمس، بتكريم العميد حجازي الجعبري، والعقيد مهند شعلان، والمقدم نادر حجي، من قيادات جهاز الأمن الوقائي في محافظة بيت لحم، بمناسبة انتقالهم لمهام عمل أخرى في محافظات الوطن.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة، تحت رعاية وحضور محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، واللواء زياد هب الريح، وقائد منطقة بيت لحم العميد سعيد النجار، والنائب محمد اللحام، وأمين سر حركة التحرير الفلسطيني / فتح، والعميد عكرمة ثابت مدير عام العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، وجمال الدرعاوي مدير مجلس الخدمات المشترك / ريف شرق، وعشرات الشخصيات والفعاليات الوطنية من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي لجنة التنسيق الفصائلي، وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومدراء الدوائر الحكومية، وحشد كبير من المواطنين.

وفي بداية الاحتفال وقف الحضور دقيقة إجلال وإكبار على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم النشيد الوطني.

وألقى محافظ بيت لحم كلمة اعتبر فيها ان هذا المهرجان التكريمي الحاشد بمثابة استفتاء لدور الأجهزة الأمنية في تعزيز حالة الأمن والأمان والاستقرار في محافظة بيت لحم، وفي توفير مناخات التطور والازدهار في المنطقة.

ونقل المحافظ البكري تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين في الاحتفال، وتهنئته للأجهزة الأمنية على انجازاتها ودورها في استقرار الحالة الأمنية وأثرها الايجابي على التنمية في مختلف المجالات.

وقال أننا نعمل بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية لخدمة المجتمع المحلي وفق إستراتيجية مدروسة، هدفها تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، بما يعزز تطور المحافظة وبرامج التنمية والسلم الأهلي فيها.

وأشاد البكري بقادة الأجهزة الأمنية الذين تم نقلهم إلى مهمات أخرى في محافظات الوطن، وشكرهم على إنجازاتهم ودورهم في التغلب على العقبات خلال فترة خدمتهم في محافظة بيت لحم. وقال ان بيت لحم تفتخر بما قدمه القادة الأمنيين حجازي الجعبري ومهند شعلان ونادر حجي لمجتمع المحافظة دون تمييز، وتمنى لهم التوفيق في مهمات عملهم القادمة.

وتطرق المحافظ البكري الى الوضع السياحي في مدينة بيت لحم، لافتا الى تطور الواقع السياحي في المحافظة، حيث بلغ عدد فنادقها 61 فندقا، وعشرات المطاعم والصالات، وبلغ عدد السياح الين يزورون بيت لحم يوميا حوالي 11 الف سائح. واشار الى استعداد محافظة بيت لحم لاحتفالات الميلاد، وأهمية الالتزام بالقانون، واحترام وجهات النظر فيما يتعلق بالحراك الأرثوذكسي.

وألقى العميد ثابت كلمة جهاز الأمن الوقائي قائلا: ” لقد صدقت جماهير غزة الوعد في مهرجانها المليوني حين تزينت أرضها برايات وصور الشرعية الفلسطينية، وحين صدحت حناجر الجماهير بأنها مع الياسر ونهج الياسر، ومع خليفته الرئيس المؤمن محمود عباس.

وقال:” ان الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار، إنها تطبيق فعلي وحقيقي، تتطلب ضرورة إنهاء كل مظاهر الانقلاب البغيض والانقسام المدمر، كما تعني الالتزام الحقيقي والصادق ببرنامج منظمة التحرير وبالنظام السياسي القائم، وتوفير الأجواء العملية لتمكين حكومة الوفاق التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله من أداء عملها وتنفيذ مهامها في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية وفي المعابر والأمن والحدود، والاعتراف بان القانون واحد والسلطة واحدة والأمن واحد والسلاح واحد. وشكر العميد ثابت باسم اللواء زياد هب الريح وجهاز الأمن الوقائي والمؤسسة الأمنية الحضور على مشاركتهم في احتفال تكريم حجازي وشعلان وحجي.

وتحدث النائب اللحام عن الجهود التي بذلها الضباط المكرمين في محافظة بيت لحم، مشيرا إلى أنهم ساهموا مع زملائهم في المؤسسة الأمنية في خلق أجواء الأمن والأمان والاستقرار فيها، وتركوا بصمة واضحة ومؤثرة في هذا المجال، وتمنى لهم التوفيق في مهماتهم القادمة.

وألقى المصري كلمة حركة فتح في إقليم بيت لحم، مشيدا بالأجهزة الأمنية وتعاونها ووحدة موقفها، ودورها في خدمة مجتمع محافظة بيت لحم والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال:”أننا نحتفل بتكريم هؤلاء القادة الأمنيين، وبالأمس كانت جماهير غزة الصامدة تحيي ذكرى استشهاد القائد الرمز أبو عمار، مؤكدة وفائها للرئيس محمود عباس، و لتضحيات شعبنا وقادة مسيرته المظفرة، والتزامها بمشروعها الوطني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتؤكد أن الاحتلال إلى زوال وان الشعب الفلسطيني باق وصامد على أرضه رغم انف المحتلين.

وشكر الدرعاوي باسم رجال الإصلاح في المحافظة حجازي وشعلان وحجي على تعاونهم خلال فترة خدمتهم وتعاونهم مع رجال الإصلاح والمجتمع المحلي، وما قدموه من خدمات لأهالي المحافظة، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت وساهمت في خلق الاستقرار والأمان في المحافظة.

وفي ختام الاحتفال قام اللواء هب الريح بتقليد العميد حجازي الجعبري وسام التميز تقديرا لجهوده ، وقدمت العديد من الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية للضباط الثلاث دروعا تقديرا لجهودهم وتكريما لهم.