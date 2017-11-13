بالصور: إخماد حريق التهم 3 مركبات شرقي القدس

القدس/PNN-أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس المحتلة اليوم الاثنين، النيران التي نشبت ب3 مركبات في منطقة الإسكان ببلدة العيزرية شرقي القدس.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أن طواقم الإطفاء في مركز أبوديس هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت الطواقم عند وصولها باخماد النيران المشتعلة في 3 مركبات غير قانونية نتيجة للإهمال والسيطرة على الحريق وحصر الأضرار في المركبات ومنع إنتشار النيران الى باقي ومحيط المركبات.

ولفت إلى أن الطواقم تعاملت مع هذا الحريق مرتين خلال أسبوع حيث تم التواصل مع بلدية العيزرية لحل الأشكال وتصويب الأوضاع

وأهاب مسير الدفاع المدني في محافظة القدس الرائد محمد الأقرع الأخوة السائقين والمواطنين بضرورة التبليغ السريع عن أي حريق وضرورة عمل الصيانة الدورية لمركباتهم والتفقد المستمر للتيار الكهربائي في مركباتهم حفاظا على الأروح والممتلكات.