مزاعم احتلالية :اكتشاف نفق للمقاومة شمال القطاع

القدس/PNN – زعمت قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين اكتشافها نفق يصل من شمال قطاع غزة ويتوغل لمنطقة كارميا في مجلس اقليمي ساحل عسقلان المحتلة وقالت ان قواتها ايغوز الخاصة تعمل في مكان اكتشاف النفق.
وقالت المواقع العبرية وتحت بند سمح بالنشر ان قوات الاحتلال كشفت نفق تابع لكتائب القسام يصل للاراضي المحتلة ويصل الى منطقة كارميا القريبة من عسقلان.
يذكر ان طائرات الاحتلال قصفت، نفقاً تابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي شرق موقع “كيسوفيم” العسكري داخل الأراضي المحتلة بعدة صواريخ قبل ايام واستشهد خلال القصف 8 مقاومين وقامت قواتها باحتجاز وانتشال 5 شهداء .