الشرطة تضبط حافلة حمولتها 10 ركاب وبداخلها 40 طالب في الخليل

الخليل / PNN- ضبطت الشرطة اليوم حافلة تستخدم لنقل الطلاب بحمولة زائدة بلغت 30 طالب وطالبة بمدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بانه وخلال عمل دوريات شرطة المرور في الشارع العام لفحص المركبات والتأكد من مدى التزام السائقين بشروط السلامة العامة , فقد قامت الشرطة بإيقاف إحدى الحافلات من أجل فحصها وتبين بأنها تقل 40 طالب وطالبة مع العلم بأن الحمولة القانونية للحافلة هي لــ 10 ركاب فقط أي بحمولة زائدة بلغت 30 راكب ” .

وأضاف البيان بأن الشرطة قامت بإنزال جميع الطلبة من الحافلة وتأمينهم لمدرستهم بحافلات أخرى بالإضافة لضبط الحافلة المخالفة وتوقيف سائقها لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وتحويله للنيابة العامة .

هذا وحذر البيان من ارتكاب هذه المخالفات الخطيرة , مؤكد مواصلة الجهود للحد من مثل هذه المخالفات التي تهدد حياة وسلامة الطلاب .