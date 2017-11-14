دفاع مدني قباطية يخمد حريق جرافة بأحد المحاجر جنوب جنين

جنين/ PNN- أخمدت طواقم مركز دفاع مدني قباطية في محافظة جنين اليوم الثلاثاء 14/11/2017 ، النيران التي نشبت في جرافة بإحدى كسارات الحجر في بلدة قباطية جنوب جنين .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني انه وفور البلاغ عن الحريق توجه الطاقم إلى المكان وعمل على اخماد النيران وحصرها بالمحرك والحد من إمتدادها وحماية باقي اجزاء الجرافة و تأمين المكان أصولا .

هذا ويهيب الدفاع المدني بالسائقين والعاملين على المعدات والآليات تفقدها وعمل الصيانة اللازمة لها ، وعدم إجراء تعديلات على الشبكة الكهربائية في المركبة الآ من خلال الجهات المختصة والإنتباه لتوصيلات خطوط الكهرباء وأسلاك الشبكة في المركبات والتقيد بتطبيق إجراءات وخطوات الوقاية والسلامة العامة للحفاظ على المال والممتلكات والحرص على سلامة المواطنين .