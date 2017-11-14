اوقاف القدس تتفقد الاراضي الوقفية والمقامات في مخماس

وقال مدير عام أوقاف شؤون القدس الشيخ ابراهيم زعاترة خلال الجولة التي رافقه خلالها نائب محافظ القدس عبدالله صيام، ورئيس مجلس محلي مخماس سمير كنعان، إن الوقف بأراضيه يعاني من الاحتلال وغطرسته وسيطرته ومحاولاته العديدة التي تعصف بالأوقاف الاسلامية من مصادرة وتهويد وملاحقة، وأن الاحتلال لا يدخر جهدا في مصادرة الأرض وحصار شعبنا، ناهيك عن ممارساته بحق المسجد الاقصى والمقدسات .

وأكد أهمية تطوير واستثمار الأملاك الوقفية من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، موضحا أن الأوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه الأراضي وزيادتها من خلال مشاريع مستدامة ذات بعد تنموي على أسس علمية لتحقق أكبر عائد مالي .

وبين أن الأوقاف على استعداد تام للتعاون مع جميع القطاعات من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب سواء من خلال التعاون مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

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