اسير من بيت لحم يتعرّض للتّنكيل خلال عملية اعتقاله

بيت لحم/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على الأسير محمود نائل خليل حميدة (18 عاماً)، خلال عملية اعتقاله بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر من منزله في بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وبيّنت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، والتي زارته في معتقل “عتصيون” ووثّقت شهادته؛ أن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على الأسير حميدة بالضّرب، وبجرّه من عنقه لمسافة (200 متر)، وحتى إلقائه في أرضية العربة العسكرية بقوّة.

وذكر نادي الأسير أن قرابة (95 %) من المعتقلين الفلسطينيين يتعرّضون للاعتداء عليهم نفسياً و/ أو جسدياً خلال عمليات اعتقال جنود الاحتلال لهم.