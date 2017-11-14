المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارا نهائياً لصالح كهرباء القدس حول احقيتها في تزويد الشيخ جراح بخدمة التيار الكهربائي

القدس/PNN- أكد م. هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً قاطعاً ونهائياً يقضي بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة القدس بتزويد منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس بخدمة التيار الكهربائي.

وأضاف العمري أنه خلال جلسة المداولات التي عقدت بين فريق محامي الشركة وقضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت المحكمة أن منطقة الشيخ جراح هي منطقة تتبع لشركة كهرباء محافظة القدس، إضافة إلى أحقية شركة كهرباء محافظة القدس في تزويدها بخدمة التيار الكهربائي، ولا يجوز لكهرباء اسرائيل تزويد أي مشتركين داخلها.

وأوضح أنه من الناحية القانونية لا يحق لأي مشترك أو أية جهة داخل مناطق امتياز الشركة التوجه إلى كهرباء إسرائيل للحصول على خدمة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا جاء بموجب الامتياز القانوني الذي تمتلكه كهرباء القدس في المدينة المقدسة منذ سنوات طويلة والذي يعزز أحقيتها في تزويد خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في مدينة القدس.

وبين العمري أن قرار المحكمة يأتي في إطار اهتمام الشركة بصون مقدراتها والحفاظ على مكتسباتها المالية والقانونية واستمرار تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين في مدينة القدس، وخاصة في ظل معركة الوجود التي يخوضها المقدسيون والمحاولات الإسرائيلية المتواصلة للانقضاض على الشركة والسيطرة عليها بما فيها مصادرة امتيازها في المدينة المقدسة وخصوصاً في البلدة القديمة منها.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام أمراً قضائياً مؤقتا يقضي بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة القدس في تزويد منطقة الشيخ جراح بخدمة التيار الكهربائي إلى حين البت في القضية بشكل نهائي بعد رفضها للالتماس الذي تقدم به المستوطنون حول حصولهم على خدمة التيار الكهربائي من كهرباء إسرائيل.