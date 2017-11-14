محافظ جنين يرعى توقيع صك الصلح لعائلة الزيود والعائلة تكرمه

جنين/PNN- رعى محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان الصلح العائلي بين عائلة آل الزيود ( بعض الإخوة وأبناء العمومة في عائلة سلمان ) في بلدة سيلة الحارثية.قضاء غرب جنين

وجرى الصلح في مقر المحافظة، بحضور أوس شريم مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر في الداخلية، والشيخ عواد أبو اسنينة والشيخ زياد أبو هليل من لجان الإصلاح في الخليل، والشيخ طه أبو ديه من لجنة إصلاح محافظة بيت لحم، وسلطان زيود مدير العلاقات العامة في الأمن الوقائي، والمهندس حاتم الزيود أمين عام المجتمع المدني الفلسطيني وعطا أبو ارميله مساعد المحافظ لشؤون العشائر وفخري التركمان عميد لجنة الإصلاح في محافظة جنين.

وقدمت عائلة الزيود في السيلة الحارثية درعا للمحافظ اللواء إبراهيم رمضان وللجان الإصلاح من محافظة جنين ومحافظات الوطن على جهودهم في بسط السلم الأهلي وتعزيز ثقافة التسامح بين أبناء الشعب.

وشكر المحافظ لجان الإصلاح ورجال الخير التي قامت بمتابعة الأمر حتى تم التوقيع على صك الصلح، متمنيا لعائلة الزيود الأمن والأمان، مشيدا بدورها وتجاوبها لنداء الصلح والخير.