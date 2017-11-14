إيران وسوريا في مركز محادثات امنية اميركية اسرائيلية

دمشق/PNN- وصل مندوبون عن المجلس للأمن القومي الأميركي إلى “إسرائيل”، وذلك لإجراء محادثات مع المجلس للأمن القومي الإسرائيلي، تبدأ اليوم الثلاثاء.

يشارك في المحادثات ممثلون عن باقي الأذرع الأمنية، والتي ستتركز حول إيران والأوضاع جنوبي سوريا.

وكانت قد نشرت صحيفة “هآرتس”، هذا الأسبوع، عن “خيبة أمل” إسرائيلية من الاتفاق الثلاثي الذي وقعت عليه كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن وقف إطلاق النار جنوبي سوريا.

وبحسب النص الرسمي للاتفاق، الذي تم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الماضي، فإن كل القوات الأجنبية، وبينها عناصر حرس الثورة الإيرانية، والقوات المدعومة من إيران، مثل حزب الله، ستلزم بمغادرة أراضي سورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق لا يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه، ولكن التفاهمات السرية بين الأطراف تضمن في هذه المرحلة إبعاد الإيرانيين إلى مسافة قصيرة نسبيا عن الحدود مع “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، توجه الخميس الماضي، سرا، إلى بروكسل، حيث اجتمع مع قائد القوات الأميركية في أوروبا (يوكوم)، كورتيس سكاباروتي. وشارك في الاجتماع رئيس دائرة التخطيط الإستراتيجي في هيئة أركان الجيش، رام يفني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية، إيريز مايزل. وتركز الاجتماع حول نشاط إيران في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا.

المصدر: عرب 48.