“الداخلية” تصدر قائمة أسعار طباعة المعاملات لدى كتبة العرائض

وأهابت وزارة الداخلية بكتبة العرائض الالتزام بالتسعيرة وكتابة هذه الأسعار على لوحة خاصة بخط واضح ووضعها في مكان مناسب لاطلاع الجمهور وبيع طوابع رسوم معاملات وزارة الداخلية بالسعر الرسمي المحدد من وزارة المالية.

وأكدت أنه في حال مخالفة كاتب العرائض للتسعيرة المذكورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتمنت من المواطنين الالتزام بهذه الأسعار والتوجه بشكوى رسمية إلى دائرة الشكاوى بمديريات وزارة الداخلية في حال وجود تجاوزات من قبل كتبة العرائض.

كما أكدت على كتبة العرائض الالتزام بطباعة جميع النماذج المطلوبة وختمها بختم كاتب العرائض وتحت طائلة المسؤولية، مهيبة بالمواطنين التحقق من ختم كاتب العرائض على المعاملات “ليتحمل مسؤولية طباعتها وصحتها”.

وفيما يلي أسعار طباعة معاملات وزارة الداخلية: