“الداخلية” تصدر قائمة أسعار طباعة المعاملات لدى كتبة العرائض

وأهابت وزارة الداخلية بكتبة العرائض الالتزام بالتسعيرة وكتابة هذه الأسعار على لوحة خاصة بخط واضح ووضعها في مكان مناسب لاطلاع الجمهور وبيع طوابع رسوم معاملات وزارة الداخلية بالسعر الرسمي المحدد من وزارة المالية.
وأكدت أنه في حال مخالفة كاتب العرائض للتسعيرة المذكورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتمنت من المواطنين الالتزام بهذه الأسعار والتوجه بشكوى رسمية إلى دائرة الشكاوى بمديريات وزارة الداخلية في حال وجود تجاوزات من قبل كتبة العرائض.
كما أكدت على كتبة العرائض الالتزام بطباعة جميع النماذج المطلوبة وختمها بختم كاتب العرائض وتحت طائلة المسؤولية، مهيبة بالمواطنين التحقق من ختم كاتب العرائض على المعاملات “ليتحمل مسؤولية طباعتها وصحتها”.
وفيما يلي أسعار طباعة معاملات وزارة الداخلية:
الرقم
المعامله
السعر بالشيكل
طلب الحصول على جواز سفر
10
طلب إصدار بطاقة هويه
10
طلب الحصول على المواطنة الدائمه ((لم شمل))
15
طلب التماس ((استدعاء))
10
تصريح خروج
10
طلب تصريح زيارة
15
نموذج إعلان عن تغيير الحالة الشخصية
10
نموذج إعلان عن تغيير عنوان
10
طلب ملخص من سجل
10
طلب شهادة ميلاد أو شهادة وفاة
10
نموذج تسجيل جديد أو تسجيل مولود حي
15
طلب إكمال وتصحيح تفاصيل سجل
10
تمديد الإقامة للأجانب ((فيزا))
25
تصوير المستندات
5,.
صور فوتوغرافية عدد 4
10
جميع الطلبات والنماذج الاخرى
10