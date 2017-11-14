الحمد الله يدعو دول الاتحاد الأوروبي ان تحذو حذو السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله/PNN- دعا رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو مملكة السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن الحل الوحيد للصراع هو تطبيق حل الدولتين، ويجب انقاذه من التلاشي خاصة في ظل استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس البرلمان السويدي أوربان ألين والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل السويدي العام في القدس آن صوفي نيلسون.

وجدد الحمد الله اشادته باعتراف السويد بدولة فلسطين، وموقفها السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، ناقلا تحيات فخامة الرئيس محمود عباس وشكره والحكومة للسويد على دعمها المتواصل خاصة للأونروا، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على ان السلام يجب أن يبدأ من فلسطين، ومن ثم يعمم في المنطقة، ورسالتنا للعالم اجمع ان حل الدولتين لا بديل عنه.

واطلع الحمد الله الضيف على تطورات المصالحة الوطنية، والجهود المبذولة لتكريسها بخطوات عملية على أرض الواقع، مجددا تأكيده على أن لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة بغزة، وإنما فلسطين دولة واحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.