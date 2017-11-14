اللواء حازم عطالله يتفقد مديرية شرطة ضواحي القدس‎

ضواحي القدس /PNN- تفقد السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية اليوم مديرية شرطة ضواحي القدس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة زار اليوم مديرية شرطة محافظة ضواحي القدس، وكان في استقباله العقيد حقوقي علي القيمري مدير شرطة المحافظة وكافة مدراء افرع الإدارات بالمديرية.

وأشاد اللواء حازم عطا الله بالانجازات التي حققتها الشرطة الفلسطينية ومديرية شرطة ضواحي القدس بشكل خاص رغم كل المعيقات والظروف الاستثنائية في المنطقة، وأكد سيادته على ضرورة بذل كل الجهود في تطبيق القانون ومحاربة كل الظواهر والآفات التي قد تفتك بالمجتمع بالشراكة مع الكل الفلسطيني مواطنين ومؤسسات، وأضاف أن معتركات الحياة كثيرة ويجب أن لا تزيدنا إلا إيمانا وانتماءا وإصرارا لمتابعة عملنا المقدس في تقديم خدمة الأمن للجميع .

كما أشاد سيادته بالتعاون المميز الذي يقدمه المواطن للمؤسسة الأمنية وخاصة مؤسسة الشرطة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي، وأكد سيادته على وجوب التواصل المستمر والدائم مع إخواننا المواطنين وتحسس مشاكلهم وتقديم المساعدة لهم في كل الأوقات وتحت كل الظروف .