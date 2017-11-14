صيدم يتفقد المدرسة الفلسطينية في قطر

رام الله/PNN-تفقد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والوفد المرافق له المدرسة الفلسطينية في قطر وأجرى جولة في مرافقها؛ للاطلاع على الواقع التعليمي فيها، وسط أجواءٍ احتفاليةٍ ولوحات فنية فلكلورية.

وكان في الاستقبال المستشار أول ومسؤول الشؤون الثقافية والتعليمية والمشرف العام على المدارس الفلسطينية د. يحيى الآغا، ومديري المدارس الفلسطينية هناك، والطاقم التعليمي وشارك في الجولة رئيس الجامعة العربية الأمريكية ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق د. علي أبو زهري، وعضو المجلس الأعلى للإبداع والتميز د. وليد ديب، ومدير هيئة التقييم القطرية خالد الحرقان.

وأعلن صيدم الشروع بتطبيق دمج التعليم المهني والتقني في الصفوف سابع وثامن وتاسع، واستحداث نادي العلماء الصغار كفاتحة لإطلاق نوادٍ للعلماء الصغار في مدارس فلسطين قريباً، وتخصيص خمسُ منحٍ دراسية لخريجي المدرسة؛ للدراسة في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، وتعزيز التعليم ما قبل المدرسي عبر تطبيق المنهاج الموحد الجديد المقر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

وأعرب صيدم عن اعتزازه بالنتائج التي تحققها المدرسة وطاقمها التدريسي المتميز خاصة في امتحان الإنجاز، مؤكداً أنَّ هذه المدرسة تعكس أنموذجاً للفلسطينيين والعرب الذين يبرهنون على قوة العلاقات ومتانتها عبر رسالة العلم والتعلم.

وتخلل الجولة تقديم عروض فنية، وتجارب علمية، وبيئية من قبل طلبة المدرسة.

كما زار صيدم والوفد المرافق له جامعة قطر حيث تم بحث أفق البحث العلمي المشترك وسبل مضاعفة المنح الدراسية المتاحة للطلبة الفلسطينيين، مشيداً بالجامعة ودورها في رفد الطلبة بالعلوم والمهارات المتخصصة.

هذا وسيشارك وكيل الوزارة د. بصري صالح في القمّة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) المنعقدة بقطر بالإضافة إلى متابعة الملفات التي تم بحثها ومناقشتها خلال زيارة الوزير صيدم.