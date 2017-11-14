رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد مع نهاية الموسم

مدريد/PNN-كشف موقع “El Chiringuito” الإسباني، المقرب من نادي ريال مدريد، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيرحل عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر المصدر أن النجم البرتغالي، أخبر رئيس الريال، فلورنتينو بيريز برغبته في مغادرة النادي الملكي، لكن الأخير رفض رحيل اللاعب، مفضلا انتظار نهاية الموسم الحالي، فربما تتضح العديد من الأمور حسب نتائج الفريق.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن صاحب الـ32 عاما، اتخذ هذا القرار، لأنه يشعر بعدم الاحترام مع إدارة ريال مدريد، التي قررت دخول سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب موناكو، الدولي الفرنسي كليان مباب (الذي يلعب في نفس مركز رونالدو)، لكن صاحب الـ18 عاما، فضل الانضمام في نهاية المطاف لباريس سان جيرمان.

يذكر أن رونالدو الذي انضم للريال عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد، وقع عقدا جديدا مع النادي الملكي يمتد حتى العام 2021