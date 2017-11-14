فوائد الشاي الأخضر لصحة الإنسان

للشاي الاخضر والزنجبيل فوائد عديدة لصحة الإنسان حيث عرفت فوائد الشاي الأخضر الصحيّة منذ القدم، ثم بدأت الأبحاث العلميّة الحديثة بالاهتمام به ، أما الزنجبيل فهو من أكثر الأعشاب استعمالاً في العالم.

ويعد الشاي الأخضر من أفضل الوسائل الطبيعية لخفض الوزن حيث أن 2 كوب شاي اخضر فى اليوم تعمل على رفع معدل الأيض ، كما أنها تساعد على قبح الشهية.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الاكسدة التي تحمل خلايا الجسم من التلف وتقاوم مرض السرطان ، يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي وبالتالي رفع معدل حرق الدهون بالجسم ، يعمل الشاي الأخضر على تنظيم مستوي السكر فى الدم حيث ان زيادة معدل الانسولين يؤدي إلى تخرين الدهون فى الجسم.

ويستخدم الزنجبيل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي فالزنجبيل فعال في علاج الإمساك ، المغص ، الغازات ، كما يعمل أيضا على تقليل مستوي السكر في الدم ، يعزز عملية الأيض بنسبة كبيرة تصل إلى 20 في المائة وبالتالي يعمل على حرق الدهون وخفض الوزن.

يعمل الزنجبيل على قبح الشهية ، ويعمل أيضا على حرق السعرات الحرارية الزائدة من خلال رفع حرارة الجسم ، يتحكم في مستويات الكورتيزول المسئولة عن زيادة الدهون في منطقة البطن ، يعالج التهابات المفاصل التي يمكن ان تكون عائق فى ممارسة التمارين الرياضية.

المصدر: وكالات