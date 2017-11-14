الشرطة والتربية يخرجان دورة محو الامية في مركز إصلاح وتأهيل أريحا‎

اريحا/PNN – أحتفل اليوم في مركز إصلاح وتأهيل أريحا بتخريج النزلاء المشاركين بدورة محو الامية، وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذه الدورة استمرت لمدة سنتين، وتمكن خلالها 4 نزلاء من إجتياز الاختبارات اللازمة، وأشرف على برنامجها بالكامل قسم التأهيل في المركز.

وأشار مدير المركز العقيد تيسير الاسطه في حفل التخريج أن هناك تعاون كامل ما بين الشرطة والتربية وفي برامج تهدف لتغيير أنماط السلوك وتعديلها للنزلاء وهي ضمن رسالة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال الدورات التي تعقد للنزلاء ومنها دورة محو الامية الذي استفاد منها المشاركين لتطوير أنفسهم في المستقبل وتأهيلهم للحياة الطبيعية فيما بعد، ومثل هذه الدورات هي حق للنزيل حسب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) عام 98 والمواد 30، 31، 32 نصت على ذلك.

من جهته عبر الأستاذ ناصر ابو كرش مدير التربية والتعليم عن شكره على الجهود المميزة لمركز الإصلاح والتأهيل، لما في ذلك من فائدة تعود على السجين أو السجينة في استغلال أوقاتهم في تعلم القراءة والبرامج التي تقدم لهم لإخراجهم للمجتمع وقد صلح حالهم واستوى أمرهم، ودعا المشاركين في البرنامج والدورات للاستمرار في تقدمهم والمشاركة في امتحانات المستوى القادمة التي تؤهلهم لامتحان الثانوية العامة .

ويذكر أن مركز إصلاح وتأهيل أريحا يقدم لنزلائه من الذكور والإناث برامج كثيرة منها برامج محو الامية بالتعاون مع التربية والتعليم، وبرامج توعية وتأهيل مع مديرية الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية، ويفتح المجال أمامهم لمختبر الحاسوب والمكتبة العامة وغيرها من المرافق.