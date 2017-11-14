رام الله: الدفاع مدني يخمد حريقاً في معمل صناعات بلاستيكية

رام الله/PNN-أخمدت طواقم مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، حريقاً داخل معمل وشركة صناعات بلاستيكية وغرفة دهان تابعة له في حي الصناعة ببلدة بيتونيا غرب المحافظة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم توجهت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت بالدخول إلى مركز النيران ، وتمكنت من السيطرة على النيران والحريق داخل المعمل والغرفة الخاصة بمعدات وعبوات الدهان الخاصة فيه ، فتم العمل على حصر الأضرار فيها واحتراق عدد من البضاعة وعبوات الدهان ، وتم الحد من امتداد النيران إلى مساحات أوسع دون وصولها لربع غرف مجاورة وأقسام داخل المعمل وحماية الممتلكات والأغراض والمكن من الاحتراق ، كما وتحفظت الطواقم على ثلاث اسطوانات غاز منزلي كبير كانت داخل الشركة .

هذا ويهيب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد حقوقي مأمون إعمور بأصحاب المنشآت الصناعية ضرورة توفير كافة شروط السلامة العامة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للتمديدات الكهربائية واختيارها ذات جودة مع ضرورة الإبلاغ السريع عن الحوادث والحرائق على هاتف الطوارئ 102 لتخفيف من الأضرار الناتجة عنها حرصاً على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.