نظام غذائي لـ محاربة الكولسترول

الكولسترول هي الدهون التي تساعد على التمتع بصحة جيدة. إنما حين يرتفع معدل الكولسترول السيئ LDL، يتعرض الشخص لأمراض خطيرة، أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.

يهدف النظام الغذائي لمحاربة الكولسترول إلى تخفيض مستوى البروتين الدهني LDL (الكولسترول السيئ) والذي يخزّن الكولسترول على جدار الشرايين، وإلى زيادة مستوى البروتين الدهني HDL من جهة أخرى (الكولسترول الجيد) الذي يُتلف الكولسترول المؤكسد.

تعرفوا في الآتي على الأطعمة التي يتضمنها النظام الغذائي الجيد في محاربة الكولسترول:

النظام الغذائي لمحاربة الكولسترول يحفّز على تجاهل المنتجات التي تزيد من مستويات البروتين الدهني LDL أو “الكولسترول السيئ”، مثل: اللحوم المصنّعة (مثل الجبنة السائلة والهوت دوغ وأنواع المارتديلا المختلفة)، واللحوم الحمراء، وأحشاء الحيوانات مثل النقانق، والطحال والكوارع، والسمك المقلي بانيه (بالكعك والبيض)، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والدهون من أصل حيواني (كالزبدة والسمنة)، وصفار البيض، وأنواع الكيك، والمعجنات الغنية بالزيوت والدهون، والمعجنات المصنّعة الأخرى.

ويعزز النظام الغذائي الذي يحارب الكولسترول من جهة أخرى، تناول الأطعمة الصحية المصنّعة بشكل قليل، أو غير المصنّعة على الإطلاق، مثل: الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة والبقوليات، واللحوم البيضاء، وبياض البيض والسمك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والزيوت النباتية خصوصًا زيت الزيتون.

بعد اتباع النظام الغذائي الآنف الذكر، فكروا جدياً بالتوقف عن التدخين، ومزاولة التمارين الرياضية لنصف ساعة في اليوم، ولأربع مرّات في الأسبوع على الأقل، وستشاهدون نتائج رائعة على الصحة.