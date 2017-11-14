بالصور:الشرطة والأجهزة الأمنية ينظمان عرضا عسكريا بمناسبة عيد الاستقلال في الخليل‎

الخليل/PNN – نظمت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم عرضا عسكريا مهيبا بمناسبة عيد الاستقلال الوطني بمدينة الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بانه وبمناسبة ذكرى اعلان وثيقة الاستقلال نظمت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم عرضا عسكريا مهيبا بهذه المناسبة الوطنية وسط مدينة الخليل بحضور محافظ المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية والفعاليات الشعبية وجماهير غفيرة من المواطنين وطلبة المدارس إحياء لهذه الذكرى .

وقد بدأ العرض بعزف الموسيقات العسكرية للسلام الوطني ومن ثم تخلله عرض مشاة عسكرية للأجهزة الأمنية وعرض للمركبات العسكرية، كما تم خلاله القاء الكلمات التي تؤكد على استقلالية دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف تحت نهج القائد المؤسس الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله ومظلة الرئيس القائد العام للقوات المسلحة محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين .

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة حيث قام أهالي الشهداء والأسرى برفع اعلام دولة فلسطين وصور الرئيس الشهيد ياسر عرفات والرئيس أبو مازن مؤكدين على مسيرة النضال حتى زوال الاحتلال عن التراب الوطني الفلسطيني كاملا وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.