مصر تؤكد أهمية الحفاظ على أنشطة “الأونروا”

عمان/PNN- أكد سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، أهمية الحفاظ على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كإحدى ركائز الاستقرار بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد السفير عادل في كلمته خلال ترؤسه وفد مصر في اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا، التي انطلقت أمس الاثنين في منطقة البحر الميت بالأردن، على ضرورة ضمان استمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة، وبذل كل الجهود من أجل إيجاد سبل ناجحة لسد العجز السنوي في ميزانية الوكالة، وذلك من خلال تنفيذ توصيات تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد، وقيام سكرتارية الوكالة بالمضي قدما في طريق ترشيد الانفاق، فضلا عن التنفيذ الجاد لمبادرة الدول المانحة الخاصة بزيادة مساهماتها بالشكل الملائم.

وأشاد بالطابع الإنساني لمهام الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على عدم جواز ربط استمرار التمويل من قبل البعض بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية، منوها إلى تداعيات توقف أنشطة الوكالة قبل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد السفير عادل، موقف مصر الداعم للأونروا وأنشطتها واستعدادها التام لبذل كافة الجهود من أجل ضمان استمرار الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به الوكالة من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين.