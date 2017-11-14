أطعمة تتحول لسموم عند تسخينها

تلجأ ربة المنزل إلى تسخين الطعام في الفرن أو على موقد الغاز، وذلك عندما ترغب بتقديم وجبات طعام تم تحضيرها في اليوم السابق، أو تأخر أحد أفراد الأسرة عن موعد وجبة الطعام.

إلا أن الدراسات والأبحاث، تظهر أن عملية التسخين، لا تناسب جميع أنواع الأطعمة، حيث أن بعضها يمكن أن يتحول إلى سموم ضارة أو ربما قاتلة عند تسخينها. وفيما يلي أهم هذه الأطعمة، بحسب موقع دايت أوف لايف الإلكتروني:

1- الكرفس

يمكن أن يصبح الكرفس ساماً في حال تسخينه للمرة الثانية، وذلك لاحتوائه على مادة النترات. وفي حال قمت بتحضير حساء يحتوي على الكرفس، فينصح بتناول كامل الحساء، أو إزالة الكرفس إذا أردت تسخينه مرة ثانية.

2- الفطر

عادة، يفضل تناول الفطر في نفس اليوم الذي تم تحضيره فيه، ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات، يمكن أن يفسد خلال فترة قصيرة من تقطيعه، لذلك يجب أن تطهو الكمية التي تحتاج إليها فقط من الفطر، وتجنب تسخينه من جديد.

3- لحم الدجاج

كما هو الحال بالنسبة للفطر، يحتوي لحم الدجاج على نسبة عالية من البروتينات، التي يمكن أن تفسد وتصبح سامة في حالة تسخينها. وتشير الدراسات، إلى أن التركيب البروتيني للدجاج يمكن أن يتغير، في حال أعيد تسخينه بعد إخراجه من الثلاجة.

4- السبانخ

كما هو الحال بالنسبة للخضروات الورقية الأخرى، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد والنترات، وفي حال تسخين السبانخ، يمكن أن تتحول هذه المواد إلى النتريت ومواد أخرى مسببة للسرطان.

5- البيض

البيض مصدر هام للبروتين، وينصح بعدم تسخينه سواء كان مقلياً أو مسلوقاً للمرة الثانية، حيث يمكن أن يصبح ساماً، ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

6- الأرز (مهما كان لونه)

يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم سامة، وفي حال تم طهي الأرز وتركه جانباً لوقت طويل، يمكن أن تتكاثر هذه الجراثيم، لذلك يفضل عدم تسخين الأرز مرة ثانية.

7- الفجل

يستخدم الفجل في العديد من وصفات الطعام، وخاصة الحساء، وهو يحتوي على نسبة عالية من النترات، التي تتحول إلى مادة سامة في حال تسخينها.

8- الزيوت

تملك بعض الزيوت مثل زيت بذور العنب وزيت خشب الجوز وزيت الأفوكادو وزيت البندق وزيت بذور الكتان، نقطة احتراق منخفضة، وفي حال إعادة تسخينها يمكن أن تتلف وتصبح سامة.

9- الشمندر

كما هو الحال بالنسبة للسبانخ، يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، لذلك لا ينصح بتسخينه مرة ثانية، وتناوله مباشرة بعد الظهي.

10- البطاطا

تققد البطاطا قيمتها الغذائية في حال تركت بحرارة الغرفة لوقت طويل، كما يمكن أن تصبح سامة، وتسبب الغثيان واضطرابات هضمية أخرى في حال تسخينها.

المصدر: إمارات 24