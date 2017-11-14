الحريري على توتير: “راجع ها اليومين”

الرياض/PNN-قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي استقال من منصبه في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من السعودية إنه بخير وسيعود إلى لبنان خلال “هاليومين”.

وفي تغريدة على تويتر قال إنه “بألف خير” وإن عائلته “سوف تبقى” في السعودية.

وكان الحريري ظهر مساء الأحد، في حوار مباشر من الرياض، عبر قناة المستقبل اللبنانيّة، مع المذيعة بولا يعقوبيان، وقال في المقابلة التي بثّت من الرياض، إنّه لم يجبر على تقديم الاستقالة من الرياض، وأكّد على أنّه كتب استقالته بنفسه.

وادعى أنّه استقال بكامل حرّيته، وأنّه سيعود إلى لبنان خلال أيّام لتقديم الاستقالة بشكل دستوريّ، وذلك لأنّها قُدّمت بشكل غير مألوف، كما أكّد على أنّه يملك حرّية التنقّل، ويمكنه مغادرة السعوديّة متى شاء.