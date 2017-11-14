كيف تتخلّص من انتفاخ البطن

انتبه من حساسيات الغذاء: الحليب، الصويا، القمح والحبوب والذرة من الأغذية التي تسبب عسر هضم والغازات المزمنة.

زد الألياف بغذائك تدريجيًا (خضار-فواكه) مع زيادة شرب الماء لدفع الألياف خارج الأمعاء بسهولة وخفض احتباس الماء.

صغر حجم وجباتك وامضغ أكلك جيّدًا، وبلع الأكل وعدم تكسيره بالأسنان يجعل الأكل يظل بالأمعاء مدة أطول مما يخمرها

قلل مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية ~ تزيد كمية الهواء داخل الأمعاء الذي بدوره يحتبس بين الأكل ويسبب آلام.

قلل من استهلاك بدائل السكر والمنتجات المصنوعة للرجيم تحتوي على مركبات تسبب غازات وعرقلة بالهضم تؤثر على الأمعاء.

امشِ كل يوم 30دقيقة على الأقل واعمل تمارين للبطن مدة 10 دقائق كل يوم، تقوي عضلاتك وتنشط الدورة الدموية لأمعائك.