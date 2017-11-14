الاحتلال ينشر القبة الحديدية في منطقة غوش دان بتل ابيب

غزة/PNN-نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء منظومة القبة الفولاذية في منطقة “غوش دان” في الداخل المحتل.

وأفادت القناة العبرية الثانية، بأن الرقابة العسكرية سمحت بنشر الخبر، فيما لم تفصح عن عدد القبب التي تم نشرها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب التوتر بين “إسرائيل” وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وتشهد حدود قطاع غزة حالة توتر عالية، حيث عزز جيش الاحتلال من قواته ومنظومته الدفاعية على حدود القطاع، خشية من رد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على حادثة قصف نفق المقاومة شرق مدينة “خان يونس” والتي ارتقى فيها 12 شهيد بينهم عدد من القادة.

وتضم “غوش دان” مدن “تل ابيب” ويافا و”حولون”، و “بات يام”، و “رمتغان”، و “بتاح تكفا”