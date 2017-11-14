طولكرم تحيي ذكرى إستشهاد ابو عمار والاستقلال بمسيرة مشاعل

طولكرم /PNN- شاركت الفرق الكشفية التابعة لمدارس طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة مشاعل إحياء لذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات وإعلان الاستقلال.

وجابت المسيرة التي دعت إليها حركة “فتح”، إقليم طولكرم، شوارع المدينة وصولا إلى ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني.

وأكد المشاركون أن القائد الرمز أبو عمار كتب تاريخ فلسطين بأحرف من نار ونور، وترك سيرة عطرة بتواضعه ورفعة أخلاقه وسمو شخصيته، فكان ثائرا وقائدا وأخا وأبا للجميع، لم يترك بيت أسير أو شهيد، فهو قائد أمة وليس قائد شعب فقط.