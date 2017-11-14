وفد من قيادة “فتح” يطلع نائب وزير الخارجية الروسي على آخر التطورات الفلسطينية

موسكو/PNN- أطلع وفد من قيادة حركة “فتح” ممثلا بأمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، خاصة ملف المصالحة والخطوات التي تم إنجازها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد قيادة حركة “فتح” مع بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

ووضع الوفد المسؤول الروسي في صورة التحضيرات الخاصة بلقاء الفصائل الفلسطينية في 21 الجاري في القاهرة لاستكمال عملية المصالحة وتجاوز كافة المعوقات لتجسيدها، وكذلك المحاولات الإسرائيلية لإفشال عملية المصالحة بفرض شروط إضافية لإبقاء واستمرار الانقسام.

وأطلعه على النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارتا الرئيس محمود عباس لكل من الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، مشددا على الدور الروسي في أية عملية سلام محتملة بالمنطقة بهدف المساعدة في خلق حالة من التوازن في أية مخرجات لهذا الملف.

وشدد الوفد الفلسطيني على أن سياسة حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، خاصة ازدياد وتيرة عملية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنها أن تقوض الجهود الدولية المبذولة، بما فيها الروسية، لإقامة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على مبدأ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه أكد بوغدانوف دعم روسيا لنهج الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، وعلى موقف القيادة الروسية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتجسيد تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عبر عن ترحيب روسيا بالخطوات المتخذة لإنهاء الانقسام الفلسطيني على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مبديا استعداد موسكو لبذل كافة الجهود لإنجاح عملية المصالحة، وكذلك الاستمرار في مساعيها لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الروسية إنه تم خلال اللقاء، تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ومجريات الأوضاع في الأرض الفلسطينية والتركيز على قضية إنهاء الانقسام، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الإيجابية المتخذة في الفترة الأخيرة.

وعبر وفد قيادة “فتح” عن شكره للجهود الروسية المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المساعدات التي تقدمها روسيا لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هكذا مساع من شأنها أن تخرج عملية السلام من الطريق المسدود، وتعمل على استئنافات مفاوضات جدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس من القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.