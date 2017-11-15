بالفيديو:الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد الجمل

القدس/PNN-هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، منفذ عملية مستوطنة “هار هدار” والتي أسفرت عن مقتل 3 رجال أمن وجرح رابع.

وداهمت قوات معززة من الاحتلال البلدة، وفرضت طوقا أمنيا عليها، فيما حاصر الجنود الحي السكني الذي يتواجد به منزل عائلة الشهيد التي تم إجبارها على مغادرة المنزل الذي يقطنه 15 نفرا.

وحسب العائلة المنزل المتواجد ضمن عمارة سكنية للعائلة تم تفجيره بوضع كميات كبيرة من المتفجرات، ما تسبب أيضا بتصدعات في شقق سكنية أخرى، التي الحقت بها المتفرجات الأضرار وباتت مهددة بالانهيار بسبب تصدع الجدران.

وقررت سلطات الاحتلال قبل عدة أيام تفجير المنزل في، حيث طلب من قاطنيه وهم خمس عائلات إخلاء المبنى.

واعتبر إجراء الاحتلال بأنه عقاب جماعي لأفراد العائلات الخمس وجلهم من النساء والأطفال، يضاف إلى ما تعرضت له العائلة في أعقاب العملية من عملية تنكيل، وتحطيم لمحتويات المنزل.

وكان الشهيد الجمل نفذ هجوما استهدف جنودا، على مدخل المستوطنة المذكورة في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، قتل خلاله ثلاثة منهم قبل أن يستشهد برصاص قوة عسكرية في المكان