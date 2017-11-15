القدسم: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالطور طالت 12 مواطن ويهدم منزل قيد الانشاء بالعيسوية

القدس المحتلة/PNN/شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة دعم واعتقالات في حي الطور بمدينة القدس المحتلة في اطار سياساتها لترويع المقدسيين كماقامت بهدم منزل قيد الانشاء في بلدة العيسوية.

وقالت مصادر محلية بمدينة القدس ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء بهدم منزل قيد الانشاء في بلدة العيسوية .

على صعيد اخر شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت العشرات من المنازل واسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مواطنا فلسطينيا في حي الطورق بمدينة القدس.

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال قامت بمداهمة العشرات من المنازل بشكل همجي حيث روعت المواطنين قبل ان تقوم باعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مواطنا فلسطينيا .

وبحسب المصادر فقد عرف من بين المعتقلين دانيل زهير ولؤي الكسواني ويوسف سامي ابو الهوى ومصطفى ابو الهوا واحمد عشاير الحج وعدنان الهدرة ومحمد عودة ابو سايتان و وجيه ابو سبيتان