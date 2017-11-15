بالفيديو:الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالطور ويهدم منزل قيد الانشاء بالعيسوية

القدس/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاريعاء بلدة الطور في القدس وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا حتى الان وهدمت منزلاً فلسطينياً في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية أخرى قيد الإنشاء في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت العيساوية، وحاصرت البناية السكنية التي تعود للمواطن الفلسطيني إبراهيم موسى سلامة، وشرعت بهدمها دون سابق إنذار.

ونقلت عن سلامة قوله إنه “تفاجأ بإتصال أحد الجيران لإبلاغه عن هدم بنايته، وعند وصوله القرية رفضت قوات الاحتلال السماح له بالوصول إلى المكان، حتى الإنتهاء من عملية الهدم”.

وذكر أن تسلم مخالفة بناء قبل عدة أشهر، وتمكن محاميه من تمديد قرار الهدم حتى اليوم، لكن آليات بلدية القدس هدمت البناية دون منحه فرصة لإستصدار قرار من المحكمة الاسرائيلية بوقف عملية الهدم.

يذكر أن سلامة شيد البناية قبل نحو عام، وهي مكونة من طابقين ونصف الطابق، وتبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا.

عرف من المعتقلين:

دانيل زهير

لؤي الكسواني

محمد الكسواني

يوسف سامي ابو الهوى

مصطفى ابو الهوى

احمد عشاير (الحج)

عدنان الهدرة

محمد عودة ابو سبيتان (ابو سراج)

وجيه ابو سبيتان

وما زالت الحملة مستمرة

يتبع..