صباح اليوم:جيش الاحتلال يتوغل شرق رفح ويطلق النار على الصيادين

غزة/PNN-توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكلٍ محدود شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان ، بأن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت مسافة تُقدر ما بين (50_100متر) خارج الشريط الحدود الفاصل شرقي رفح؛ انطلاقًا من بوابة النهضة العسكرية.

وبين أن الجرافات باشرت بأعمال تجريف فور توغلها؛ فيما تساندها آليات مدفعية تتمركز فوق السواتر التربية داخل الشريط الحدودي؛ فيما تُحلق في أجواء المكان طائرات استطلاع “بدون طيار” بشكلٍ مُكثف.

ويشار الى ان الحدود مع قطاع غزة تشهد حالة من التوتر بين قوات الاحتلال والمقاومة وخاصة بعد استهداف الاحتلال لنفق كوسوفيم واستشهاد 12 مقاوماً من سرايا القدس , حيث رفع الاحتلال حالة التاهب على الحدود بعد تبادل التهديدات بين الجهاد الاسلامي والاحتلال.