اصابات ببيت أمر وإخطار بهدم صرح شهيد بالخليل

الخليل/PNN-أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في مواجهات رافقت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين شنّتها قوّة عسكرية إسرائيلية في عدد من منازل البلدة شمال محافظة الخليل.

وأفاد النّاشط الإعلامي محمد عوض، أنّ جيش الاحتلال أطلق قنابله الغازية والصوتية وسط الأحياء السكنية، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وجرى تقديم العلاجات المناسبة لهم في الميدان.

واقتحمت القوّات منازل كل من المواطنين: جمال خليل أبو هاشم وحسن عبد الفتاح العلامي ومنزل نجله خالد بذريعة البحث عن أسلحة.

أما في مدينة الخليل، أمهلت قوّات الاحتلال عائلة الشهيد فاروق سدر مدة (24 ساعة) لهدم النصب التذكاري المقام في أحد شوارع المدينة، بذريعة أنّه غير قانوني.