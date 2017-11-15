الدفاع المدني يتعامل مع 40 حادث حريق وإنقاذ

رام الله/ PNN- تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الثلاثاء بتاريخ 14/11/2017 حتى صباح الأربعاء 15/11/2017 ، مع 40 حادث منها 31 حالة إطفاء وحوادث حرائق و9 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .

حوادث الإنقاذ وحالات تقديم المساعدة

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفاصيل كانت :

التعامل مع ثلاثة حوادث سير كانت : ثلاث إصابات في حادث إنقلاب مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين ، والتعامل مع حادث سير تصادم بين مركبتين في مدينة رام الله ، وثلاث إصابات في حادث إنقلاب مركبة على طريق بلدة عزون شرق قلقيلية .

وتأمين موقع سقوط كابل كهرباء وسط الشارع الرئيس في مدينة طولكرم .

والمساعدة في تحرير مركبة عالقة على جانب الطريق بشارع القدس في مدينة أريحا .

والمساعدة في فتح باب شقة سكنية بحي الماصيون في مدينة رام الله .

والتخلص من أفعى كانت داخل أحد المنازل في مدينة طوباس .

والمساعدة في فتح خط مياه مغلق وسط مدينة يطا جنوب الخليل .

وإنتشال وإخراج مفتاح مركبة ومملتكات بعد سقوطها داخل بئر تجميع مياه في بلدة حلحول شمال الخليل .

حوادث الحريق وحالات الإطفاء

وعلى صعيد أخر كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كانت :

إحتراق جرافة في الكسارات ببلدة قباطية جنوب جنين .

وإحتراق عامود هاتف في قرية كفر دان غرب جنين .

وإحتراق إسطوانات غاز داخل بركس في حي الصناعة ببلدة بيتونيا غرب رام الله .

وإحتراق مركبة في بلدة عناتا شمال شرق القدس ، وإحتراق الإطارات الخلفية لمركبة شحن أثناء سيرها على طريق بلدة الفندق شرق قلقيلية .

وإحتراق مشاتيح خشبية على دوار العليمي في مدينة طولكرم .

وإحتراق ادوات وممتلكات مكدسة داخل بركس في بلدة بيتا جنوب نابلس .

إضافة إلى التعامل مع 23 حالة إحتراق أعشاب ومخلفات وإطارات مركبات بمناطق متفرقة من المحافظات منها ما طال أشجار زيتون وأشجار مثمرة في عدة مناطق بالمحافظات .