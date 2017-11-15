ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 504

رام الله/ PNN- أكد مركز أسري فلسطين للدراسات بان أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت لتصل إلى (504) أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكما جديداً بالمؤبد بحق الأسيرين الشقيقين ” نصر وأكرم بدوي ” من الخليل.

وأوضح الباحث “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي للمركز بأن محكمة عوفر العسكرية أصدرت مؤخراً حكماً بالسجن المؤبد إضافة الى غرامة مالية تقدر بـ (60 ألف شيكل) بحق الأسيرين الشقيقين ” نصر 23 عام، وأكرم 33 عام فيصل محمد بدوي ” بعد إدانتهم بتنفيذ عدة عمليات قنص أدت إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجراح، حيث أطلق عليهم الاحتلال اسم خلية ” قناصي الخليل”.

وبين “الاشقر” بان الاحتلال كان اعتقل الشقيقين “بدوي” في شهر يناير من العام الماضي بفارق 10 ايام بينهما، حيث اعتقل “نصر” في 8/1/2016، بينما اعتقل شقيقه “أكرم” بتاريخ 17/1/2017، وتعرضا لتحقيق قاسى لأكثر من شهرين باستخدام كل وسائل التعذيب للحصول منهما على اعترافات تؤكد مسؤوليتهم عن عمليات القنص التي ارعبت الاحتلال فترة طويلة.

وأضاف “الأشقر” بأن حكم المؤبد بحق الشقيقين “بدوي” هو الثامن منذ بداية العام الحالي وكانت أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الجاري سبعة أحكام بالسجن المؤبد بحق أسرى كان آخرهم بحق الأسير المحرر في صفقة وفاء الاحرار ” زياد حسان عواد” (45 عام) من بلدة إذنا قضاء الخليل، وذلك بعد إدانته بقتل ضابط في الشرطة “الإسرائيلية” بعد إطلاق النار عليه عام 2014، قرب مستوطنة كريات أربع.

وبين الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.