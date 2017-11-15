الحمد الله: الاستقلال أسس لعهد نوعي من الحراك الدبلوماسي

رام الله / PNN- قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إن إعلان الاستقلال أسس لعهد نوعي من الحراك الدبلوماسي، وعليه بُنيت اعترافات دول وشعوب العالم بدولة فلسطين وبحقنا في العودة وبناء مستقبلنا وتقرير مصيرنا وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي على أرضنا.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الحمد الله في ذِكرى إعلانِ وثيقة الاستقلال الذي يوافق الأربعاء الـ15 من نوفمبر، وأشار فيه إلى أنه وبفضل الحراك الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، انضمت فلسطين أيضًا إلى شبكة من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، من بينها محكمة الجنايات الدولية والإنتربول.

كما قال “إن عهدنا لشعبنا أن نستمر معه في رفع راية الحرة والاستقلال الوطني، حتى نجسد استقلالنا وسيادتنا الكاملة في دولة فلسطين وعاصمتها القدس وغزة والأغوار في قلبها”.

وأشار غلى الاستمرار في بناء الدولة التي تحمي المواطنين وترعى مصالحهم على أرضها التي تتعايش فيها الأديان والثقافات، وفق تعبيره.