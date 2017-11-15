ضبط طن ونص دجاج مهرب من اسرائيل بمحافظة الخليل

رام الله/ PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم في محافظة الخليل طن ونص دجاج مهرب من اسرائيل وممنوع من التداول قانونياً .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام بدورية استطلاعية على مدخل المحافظة وبالمتابعة والمراقبة والتحري تم ضبط الشاحنة القادمة من داخل اسرائيل محمله بطن ونص دجاج حي مهرب وغير قانوني، وبحضور جهة الاختصاص بمديريتي الزراعة والصحة والطبيب البيطرة تم معاينة الكمية وتبين انها مهربه من اسرائيل وبدون اوراق قانونيا حيث اقرت اللجنة ذبح الدجاج داخل المسالخ وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .