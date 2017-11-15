ضبط 3 طن لحم حبش ممنوع من التداول في محافظة الخليل

رام الله العلاقات العامة والاعلام_ ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم في محافظة الخليل 3 طن لحم حبش وجنحان مهربة من اسرائيل وممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية بناءً على قرار وزير الزراعة والذي مفاده وقف إصدار تصاريح استيراد فخاد وصدر الحبش وطيور الحبش الحية من اسرائيل دعماً وتعزيزاً لصمود المزارع الفلسطيني .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية بالمدينة داخل سيارة نقل، حيث تم ضبط الكمية وبالمتابعة والتحري والتحقيق تبين انها مهربة من إسرائيل وبحضور جهات الاختصاص في مديرية الزراعة والطبيب البيطري وبعد معاينة وتدقيق وفحص الكمية تبين انها مهربة من إسرائيل حيث أقرت اللجنة التحفظ على الكمية وتحويل التاجر للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .