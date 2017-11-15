قراقع وطهبوب والاطفال المحررين يلتقون رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم

الكويت/ PNN- أشاد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين بالموقف الوطني والعظيم لرئيس مجلس الامه الكويتي مرزوق الغانم الداعم لحقوق شعبنا العادلة ولحرية اسرانا في سجون الاحتلال معتبرا موقفه خلال جلسة البرلمان الدولي ما بين 14 -18 /10 2017 في مدينة سانت بطرسبوغ الروسية والذي انتقد فيه اعتقال اسرائيل للنواب الفلسطينيين وللاطفال مطالبا بالافراج عنهم، واصفا مندوب اسرائيل بالمحتل وقاتل الاطفال، تعبيرا عن وقوف دولة الكويت اميرا وشعبا وحكومة الى جانب عدالة قضيتنا الوطنية والى جانب حقوق الاسرى وحريتم ومكانتهم القانونية والنضالية.

جاء ذلك خلال لقاء قراقع رئيس مجلس الامه الكويتي مرزوق الغانم بحضور سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب والاطفال المحررين نوران البلبول وجبر البدوي واحمد عوض ومحمد سرحان وعدد من النواب الكويتين وذلك في مكتب الغانم في مبنى مجلس الامه الكويتي.

ونقل قراقع للغانم تحيات الاسرى في سجون الاحتلال وأهاليهم وقدم له هدية تكريمية اشادة بموقفه الوطني والقومي وبموقف دولة الكويت الشقيق.

من جانبه قال الغانم خلال اللقاء مخاطبا الاطفال الفلسطينيين انتم بصمودكم وقوتكم وصلابتكم وبرغم صغر سنكم شهودا على قوة الشعب الفلسطيني البطل وعلى جبن الاحتلال.

وقال الغانم ثقوا تماما ابنائي وبناتي بان لكم في كل الوطن العربي ملايين تشعر بكم وتفاخر بصمودكم وترفع رأسها بالمثال والنموذج اللذين تجسدونهما بصبركم على المعاناة والقمع والانتهاكات اليومية.

هذا وأكد الغانم ان بقاء الاحتلال وبقاء آلاف الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو دليل يومي قاطع ومستمر على الانتهاك الاسرائيلي لكل المواثيق والعهود الدولية ولكل منظومة القيم الاخلاقية التي يتفق عليها بنو البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسهم.

وقد جاء هذا اللقاء على هامش اعمال المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني والذي عقد في دولة الكويت يومي 12 و13/11/2017.