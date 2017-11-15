بلدية الخليل وضريبة الاملاك تتفقان على فتح مكتب في البلدة القديمة

الخليل/ PNN- تعزيزاً لصمود المواطنين ودعماً لسكان البلدة القديمة في مدينة الخليل، اتفقت بلدية الخليل والادارة العامة لضريبة الاملاك على فتح مكتب خاص بالأخير في البلدة القديمة، لتسيير أعمال المواطنين في الخليل، ولتسوية الاراضي وتسجيلها في ضريبة الاملاك والحفاظ على الممتلكات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة ومدير عام الادارة العامة لضريبة الاملاك محمود نوفل، وذلك في لقاء جمعهما في دار البلدية بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وبحث الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك، في تسجيل الممتلكات وعمليات تسوية الاراضي خاصة في مناطق التوسعة، واعادة التخمين. كما اتفق الطرفان على وضع آلية لتعزيز التواصل المشترك لتسهيل معاملات المواطنين.